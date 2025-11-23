Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия, действующие в машиностроительной отрасли, нарастили выпуск продукции за девять месяцев 2025 года, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что по поручению мэра города Сергея Собянина Москва занимается поддержкой индустрии. В столице действуют почти 250 предприятий, на которых создано порядка 19 тысяч рабочих мест.

"Они предлагают рынку сложное промышленное оборудование для газоочистки и водоподготовки, двигатели, насосы. Решения применимы в ключевых направлениях: от сферы ЖКХ и сельского хозяйства до судо- и авиастроения. За первые три квартала 2025-го рост производства превысил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Московские компании производят различную продукцию, которая востребована в городе – например, роботизированные системы, лифты и другие изделия. Для них в городе действуют свыше 20 мер поддержки, которые им предоставляет столица. Например, московские промышленники могут нарастить мощности производства в рамках действующих инвестпроектов.

Ранее Собянин рассказал о действующей стратегии развития промышленности. Так, одной из важнейших сил московской экономики признали отрасль обрабатывающей промышленности – в ней создано более 755 тысяч рабочих мест для жителей города. На данный момент столичное правительство акцентировало внимание на поддержке высокотехнологичной индустрии, а также росте доступности инфраструктуры.

Министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов отметил: отрасль машиностроения растет год от года.

"За пять лет, с 2019 по 2024 год, выпуск отраслевой продукции вырос в 5,6 раза. В частности, в денежном выражении за девять месяцев 2025-го увеличилось производство центробежных насосов подачи жидкостей в 2,6 раза, промышленных, лабораторных электрических печей и камер, а также индукционного и нагревательного оборудования – в 2,4 раза", – сказал Гарбузов.

Отмечается, что в городе функционирует МЗ "ПОТОК". Компания занимается выпуском промышленных насосов и других систем. Товары используются в различных отраслях – например, в ЖКХ и агропромышленности. На данный момент предприятие занимается опытно-промышленными испытаниями на производственных площадках АО "Мосводоканал". Компания завершает возведение нового комплекса в рамках инвестпроекта. После этого площади производства вырастут в 4,5 раза. Планируется, что число рабочих мест и выпускаемых изделий увеличится в 1,5 раза.

Также в столице работает предприятие "Технологические системы защитных покрытий" (ТСЗП). Оно выпускает роботизированные комплексы, которые наносят специальные защитные покрытия на детали и другие изделия. Чтобы обучать новых специалистов, ТСЗП создала учебный центр в 2025 году.

На протяжении более чем 80 лет в городе действует Щербинский лифтостроительный завод. За этот период предприятие создало свыше 250 тысяч лифтов. При этом компания не стоит на месте и выпускает инновационные решения. Среди них – подъемник для ветроэнергетической инфраструктуры.