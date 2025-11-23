Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/liksutov-2056893748.html
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения - РИА Новости, 23.11.2025
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения
Столичные предприятия, действующие в машиностроительной отрасли, нарастили выпуск продукции за девять месяцев 2025 года, заявил заместитель столичного... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:00:00+03:00
2025-11-23T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056893884_0:44:3071:1771_1920x0_80_0_0_a4c18166989fea82a46de8a1d67e26c6.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056893884_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0f013fe158cd67b8cf402f01e36ce72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения

Максим Ликсутов: в Москве развивается отрасль машиностроения

© Фото : пресс-служба ДИППЛиксутов: в столице развивается отрасль машиностроения
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Ликсутов: в столице развивается отрасль машиностроения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия, действующие в машиностроительной отрасли, нарастили выпуск продукции за девять месяцев 2025 года, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что по поручению мэра города Сергея Собянина Москва занимается поддержкой индустрии. В столице действуют почти 250 предприятий, на которых создано порядка 19 тысяч рабочих мест.
"Они предлагают рынку сложное промышленное оборудование для газоочистки и водоподготовки, двигатели, насосы. Решения применимы в ключевых направлениях: от сферы ЖКХ и сельского хозяйства до судо- и авиастроения. За первые три квартала 2025-го рост производства превысил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Московские компании производят различную продукцию, которая востребована в городе – например, роботизированные системы, лифты и другие изделия. Для них в городе действуют свыше 20 мер поддержки, которые им предоставляет столица. Например, московские промышленники могут нарастить мощности производства в рамках действующих инвестпроектов.
Ранее Собянин рассказал о действующей стратегии развития промышленности. Так, одной из важнейших сил московской экономики признали отрасль обрабатывающей промышленности – в ней создано более 755 тысяч рабочих мест для жителей города. На данный момент столичное правительство акцентировало внимание на поддержке высокотехнологичной индустрии, а также росте доступности инфраструктуры.
Министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов отметил: отрасль машиностроения растет год от года.
"За пять лет, с 2019 по 2024 год, выпуск отраслевой продукции вырос в 5,6 раза. В частности, в денежном выражении за девять месяцев 2025-го увеличилось производство центробежных насосов подачи жидкостей в 2,6 раза, промышленных, лабораторных электрических печей и камер, а также индукционного и нагревательного оборудования – в 2,4 раза", – сказал Гарбузов.
Отмечается, что в городе функционирует МЗ "ПОТОК". Компания занимается выпуском промышленных насосов и других систем. Товары используются в различных отраслях – например, в ЖКХ и агропромышленности. На данный момент предприятие занимается опытно-промышленными испытаниями на производственных площадках АО "Мосводоканал". Компания завершает возведение нового комплекса в рамках инвестпроекта. После этого площади производства вырастут в 4,5 раза. Планируется, что число рабочих мест и выпускаемых изделий увеличится в 1,5 раза.
Также в столице работает предприятие "Технологические системы защитных покрытий" (ТСЗП). Оно выпускает роботизированные комплексы, которые наносят специальные защитные покрытия на детали и другие изделия. Чтобы обучать новых специалистов, ТСЗП создала учебный центр в 2025 году.
На протяжении более чем 80 лет в городе действует Щербинский лифтостроительный завод. За этот период предприятие создало свыше 250 тысяч лифтов. При этом компания не стоит на месте и выпускает инновационные решения. Среди них – подъемник для ветроэнергетической инфраструктуры.
Ранее Гарбузов рассказал, что около 600 лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ) установят в Самарской области по программе капитального ремонта.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала