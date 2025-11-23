Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Нагатинской набережной загорелась квартира
10:08 23.11.2025 (обновлено: 11:04 23.11.2025)
В Москве на Нагатинской набережной загорелась квартира
Квартира загорелась на Нагатинской набережной в Москве, пожар ликвидируют, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 23.11.2025
В Москве на Нагатинской набережной загорелась квартира

Квартира загорелась на Нагатинской набережной в Москве

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramПожар в квартире дома на Нагатинской набережной в Москве
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Пожар в квартире дома на Нагатинской набережной в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Квартира загорелась на Нагатинской набережной в Москве, пожар ликвидируют, сообщает столичный главк МЧС России.
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на юге Москвы. На Нагатинской набережной произошло загорание квартиры на 10 этаже многоэтажного жилого дома. Десять человек самостоятельно покинули помещения. На месте работают 25 сотрудников и 9 единиц техники московского-пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
