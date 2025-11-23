https://ria.ru/20251123/kvartira-2056896404.html
В Москве на Нагатинской набережной загорелась квартира
Квартира загорелась на Нагатинской набережной в Москве, пожар ликвидируют, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T10:08:00+03:00
2025-11-23T10:08:00+03:00
2025-11-23T11:04:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
