08:38 23.11.2025 (обновлено: 11:20 23.11.2025)
Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
россия
общество
мошенники
мошенничество
кредиты
россия, общество, мошенники, мошенничество, кредиты
Россия, Общество, мошенники, Мошенничество, Кредиты
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT посоветовал россиянам проверять информацию в бюро кредитных историй (БКИ) на предмет взятых мошенниками займов.
"У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций", — рассказал эксперт.

Пашин указал, что гражданин может узнать о месте хранения своей кредитной истории, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) с помощью портала "Госуслуги" или сайта Центробанка.
После получения информации о бюро необходимо авторизоваться на сайте БКИ и сделать запрос на предоставление кредитной истории, подчеркнул адвокат.
Специалист отметил, что получить данные оттуда бесплатно можно лишь два раза в год, последующие запросы могут стоить около 500 рублей за один отчет.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
