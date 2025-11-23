https://ria.ru/20251123/kredity-2056889791.html
Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов - РИА Новости, 23.11.2025
Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT посоветовал россиянам проверять информацию в бюро кредитных историй (БКИ) на предмет взятых... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T08:38:00+03:00
2025-11-23T08:38:00+03:00
2025-11-23T11:20:00+03:00
россия
общество
мошенники
мошенничество
кредиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251123/moshenniki-2056872407.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, мошенники, мошенничество, кредиты
Россия, Общество, мошенники, Мошенничество, Кредиты
Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
Адвокат Пашин: взятые мошенниками кредиты можно проверить в БКИ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT
посоветовал россиянам проверять информацию в бюро кредитных историй (БКИ) на предмет взятых мошенниками займов.
«
"У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций", — рассказал эксперт.
Пашин указал, что гражданин может узнать о месте хранения своей кредитной истории, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) с помощью портала "Госуслуги" или сайта Центробанка.
После получения информации о бюро необходимо авторизоваться на сайте БКИ и сделать запрос на предоставление кредитной истории, подчеркнул адвокат.
Специалист отметил, что получить данные оттуда бесплатно можно лишь два раза в год, последующие запросы могут стоить около 500 рублей за один отчет.