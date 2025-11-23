Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT посоветовал россиянам проверять информацию в бюро кредитных историй (БКИ) на предмет взятых мошенниками займов.

« "У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций", — рассказал эксперт.

Пашин указал, что гражданин может узнать о месте хранения своей кредитной истории, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) с помощью портала "Госуслуги" или сайта Центробанка.

После получения информации о бюро необходимо авторизоваться на сайте БКИ и сделать запрос на предоставление кредитной истории, подчеркнул адвокат.