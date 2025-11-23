Колосков высоко оценил матч "Спартака" и ЦСКА

"Мне игра очень понравилась, и я считаю ее одной из лучших в этом сезоне. Понравилась полной самоотдачей футболистов, большим количеством честных единоборств и хорошей функциональной подготовкой. И отмечу, что даже в таких жестких единоборствах игроки продемонстрировали и высокий уровень мастерства, и довольно четкую комбинационную игру. "Спартак", с моей точки зрения, и выиграл за счет того, что у него был немного лучше налажен контроль мяча и атакующие действия были более логичными. У спартаковцев были и хорошие подходы к воротам", - сказал Колосков.

"У ЦСКА все это тоже было, но все-таки они играли в более упрощенный футбол, хотя тоже с акцентом на атаку и с желанием забить. И они не уступали соперникам ни в чем, за исключением того нюанса, что "Спартак" в совокупности все-таки выглядел более сыгранной и классной командой. Второй тайм был менее зрелищным, в нем было много борьбы за каждый мяч и за инициативу, но борьбы мужской и настоящей. Спорных моментов было немного, но мне кажется, что судья с помощью VAR во всем правильно разобрался. И, на мой взгляд, судейство соответствовало уровню игры. Я смотрел матч с большим напряжением и получил колоссальное удовольствие. Игра удалась, и это именно то, что нужно для российского футбола", - отметил собеседник агентства.