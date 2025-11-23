Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:52 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/kirgiziya-2056928686.html
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры - РИА Новости, 23.11.2025
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры
Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Киргизии, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО)... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:52:00+03:00
2025-11-23T14:52:00+03:00
культура
киргизия
россия
бишкек
мария захарова
илан шор
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_58802769e8f4e2013646bc566c4de91b.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052857631.html
https://ria.ru/20250917/kirgiziya-2042395216.html
https://ria.ru/20251123/putin-2056924139.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_4d93a9abbd458f1774748437b8436534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, бишкек, мария захарова, илан шор, госдума рф
Культура, Киргизия, Россия, Бишкек, Мария Захарова, Илан Шор, Госдума РФ
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры

В Киргизии открыли первый в стране Евразийский центр русского языка и культуры

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Бишкек. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 23 ноя – РИА Новости. Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Киргизии, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) “Евразия”.
“АНО “Евразия” 23 ноября открыла в Бишкеке первый в истории Кыргызстана Евразийский центр русского языка и культуры. Это новая мультифункциональная площадка, ориентированная на развитие и популяризацию русского языка, продвижение евразийской культуры, развитие международных программ России и Кыргызской Республикой, подготовку педагогов и реализацию комплексных гуманитарных проектов”, - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин вручил медаль Пушкина актеру русского драмтеатра Астаны
4 ноября, 23:38
Отмечается, что в торжественной церемонии открытия приняли участие посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, начальник управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, депутат Госдумы РФ и председатель Совета АНО “Евразия” Алена Аршинова и заместитель министра образования и науки Киргизии Альберт Махметкулов.
Отмечается, что цель этого проекта - сохранение и развитие русского языка как языка межнационального общения, расширение научно‑образовательного сотрудничества, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.
“Буквально 30 лет назад русский язык объединял почти 300 миллионов человек, живших в Советском Союзе. На русском языке изучали науку, дружили, любили, строили большую и великую страну. Сегодня русский язык остается объединяющим — для бизнеса, человеческих отношений, экономики, информации и многого другого. Поэтому мы должны сделать все, чтобы как можно больше людей изучали и общались на нем”, - цитирует пресс-служба слова члена попечительского совета АНО “Евразия”, мецената Илана Шора.
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Госсекретарь Киргизии призвал Россию вместе сохранять историческую память
17 сентября, 09:53
Уточняется, что в центре русского языка и культуры представлено несколько направлений: образовательные программы для детей и подростков, включая театральную студию, арт-практики, медиашколу “ПРОрусский”, курсы цифровой культуры, программирования и проект “Нескучный русский”. Форматы для взрослых - киноклубы, дискуссионные площадки, литературная гостиная с произведениями русских классиков. Особое внимание уделено поддержке педагогов - для них откроется “Школа профессионального роста” и методический центр, где будут разработаны современные подходы к преподаванию русского языка и профильных предметов на русском языке. Еще одна важная часть работы - подготовка и координация блогеров, работающих с тематикой языка и культуры, что позволит расширять русскоязычное образовательное и культурное пространство Киргизии.
По данным АНО, также в центре реализуется свыше десяти дополнительных образовательных программ различной направленности. Единовременно он способен принимать больше двухсот человек. Планируется, что в Киргизии подобные центры откроются не только в столице, но и в других регионах. В будущем ожидается дальнейшее развитие сети с выходом на разные страны постсоветского пространства.
“Открытие Евразийского центра русского языка и культуры — это стратегический шаг для нашего образования и межнационального диалога. Центр станет не только площадкой для популяризации русского как языка межнационального общения, но и центром культурного обмена, где укрепляется евразийская солидарность и готовятся новые кадры с глубоким пониманием культурного наследия. Именно такие инициативы помогают сохранять наш общий культурный код и формируют инклюзивную образовательную среду”, - заявил на церемонии открытия центра замминистра образования и науки Киргизии Махметкулов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию
14:24
 
КультураКиргизияРоссияБишкекМария ЗахароваИлан ШорГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала