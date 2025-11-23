В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры

БИШКЕК, 23 ноя – РИА Новости. Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Киргизии, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) “Евразия”.

“АНО “Евразия” 23 ноября открыла в Бишкеке первый в истории Кыргызстана Евразийский центр русского языка и культуры. Это новая мультифункциональная площадка, ориентированная на развитие и популяризацию русского языка, продвижение евразийской культуры, развитие международных программ России и Кыргызской Республикой, подготовку педагогов и реализацию комплексных гуманитарных проектов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной церемонии открытия приняли участие посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , начальник управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, депутат Госдумы РФ и председатель Совета АНО “Евразия” Алена Аршинова и заместитель министра образования и науки Киргизии Альберт Махметкулов.

Отмечается, что цель этого проекта - сохранение и развитие русского языка как языка межнационального общения, расширение научно‑образовательного сотрудничества, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.

“Буквально 30 лет назад русский язык объединял почти 300 миллионов человек, живших в Советском Союзе. На русском языке изучали науку, дружили, любили, строили большую и великую страну. Сегодня русский язык остается объединяющим — для бизнеса, человеческих отношений, экономики, информации и многого другого. Поэтому мы должны сделать все, чтобы как можно больше людей изучали и общались на нем”, - цитирует пресс-служба слова члена попечительского совета АНО “Евразия”, мецената Илана Шора

Уточняется, что в центре русского языка и культуры представлено несколько направлений: образовательные программы для детей и подростков, включая театральную студию, арт-практики, медиашколу “ПРОрусский”, курсы цифровой культуры, программирования и проект “Нескучный русский”. Форматы для взрослых - киноклубы, дискуссионные площадки, литературная гостиная с произведениями русских классиков. Особое внимание уделено поддержке педагогов - для них откроется “Школа профессионального роста” и методический центр, где будут разработаны современные подходы к преподаванию русского языка и профильных предметов на русском языке. Еще одна важная часть работы - подготовка и координация блогеров, работающих с тематикой языка и культуры, что позволит расширять русскоязычное образовательное и культурное пространство Киргизии.

По данным АНО, также в центре реализуется свыше десяти дополнительных образовательных программ различной направленности. Единовременно он способен принимать больше двухсот человек. Планируется, что в Киргизии подобные центры откроются не только в столице, но и в других регионах. В будущем ожидается дальнейшее развитие сети с выходом на разные страны постсоветского пространства.