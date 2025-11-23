Аллергия у собаки может начаться и в холодную погоду, заявил кинолог

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Аллергия может проявляться у собак не только весной или летом, питомец может вдруг начать навязчиво чесаться, чихать, грызть лапы или тереться о мебель и в более холодное время года, но вызвано это будет другими причинами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Осенью очень важно не спутать перечисленные симптомы с сухостью воздуха или вирусными заболеваниями. Собака может чихать после переохлаждения на улице либо чесаться из-за раздражения кожи от центрального отопления. Аллергии рассматриваются реже, а потому диагностика заболевания может быть затруднительна, а лечение – запоздалым", - сказал Голубев

Самой распространённой причиной аллергии у собак осенью он назвал плесень и грибки. Они прекрасно распространяются в сырой опавшей листве, которой полно осенью, а собаки довольно тесно контактируют с ней во время прогулок. Дома наибольшую опасность представляют пылевые клещи, активизирующиеся с наступлением отопительного сезона, который означает снижение влажности и повышение температуры.

В то же время, как уточнил кинолог, аллергия у всех собак проявляется стандартно и включает обычно сразу несколько симптомов - чихание, выделения из носа, зуд, покраснение кожи, слезотечение. При появлении любого из них он порекомендовал обратиться к ветеринару, чтобы установить точный диагноз и не спутать аллергию с другими заболеваниями.

"После исключения других возможных заболеваний ветеринар проведёт аллергопробы – это наиболее современный и точный вариант, чтобы определить причину аллергии. Обычно они включают взятие крови и замер определённых антител, а также диагностические тесты (кожные пробы). Процедура позволяет определить причину аллергии с высокой точностью", - рассказал президент РКФ.

По его словам, ветеринарный врач назначит лекарства и подберет дозу, исходя из размера собаки. Также специалист может посоветовать местные средства: специальные шампуни, лосьоны. Однако лечение будет неэффективно, если не оградить собаку от аллергена. Для этого крайне важно как следует очищать лапы после прогулки, регулярно проводить влажную уборку помещения, использовать очистители и увлажнители воздуха, избегать прогулок в местах, где много листвы, отметил Голубев.