Team Spirit уступила в финале турнира на один миллион долларов
Российская команда Team Spirit проиграла в гранд-финале турнира по Dota 2 PGL Wallachia Season 6. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T22:29:00+03:00
2025-11-23T22:29:00+03:00
2025-11-23T22:29:00+03:00
Team Spirit проиграла в гранд-финале турнира PGL Wallachia Season 6