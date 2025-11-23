Рейтинг@Mail.ru
Team Spirit уступила в финале турнира на один миллион долларов - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Киберспорт
 
22:29 23.11.2025
Team Spirit уступила в финале турнира на один миллион долларов
Team Spirit уступила в финале турнира на один миллион долларов
Российская команда Team Spirit проиграла в гранд-финале турнира по Dota 2 PGL Wallachia Season 6. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, россия, белоруссия, украина
Киберспорт, Спорт, Россия, Белоруссия, Украина
Team Spirit уступила в финале турнира на один миллион долларов

Team Spirit проиграла в гранд-финале турнира PGL Wallachia Season 6

© Соцсети Team Spirit Team Spirit
Team Spirit - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Соцсети Team Spirit
Team Spirit . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская команда Team Spirit проиграла в гранд-финале турнира по Dota 2 PGL Wallachia Season 6.
В решающем матче двукратные чемпионы The International, главного турнира по Dota 2, уступили немецкой Mouz со счетом 2-3 по картам.
За Team Spirit играют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Александр rue Филин (все - Россия), Никита Panto Балаганин (Белоруссия) и Илья Yatoro Мулярчук (Украина). Mouz представляет россиянин Даниял yamich Лазебный.
Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. За победу Mouz заработали 300 тысяч, Team Spirit за второе место - 175 тысяч. Четвертое место занял российский коллектив BB Team (80 тысяч).
КиберспортСпортРоссияБелоруссияУкраина
 
