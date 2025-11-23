Рейтинг@Mail.ru
Бывший хоккеист молодежки "Амура" погиб в 24 года - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
16:49 23.11.2025 (обновлено: 16:51 23.11.2025)
Бывший хоккеист молодежки "Амура" погиб в 24 года
Бывший хоккеист молодежки "Амура" погиб в 24 года
Бывший хоккеист молодежки "Амура" погиб в 24 года

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший защитник "Амурских тигров" Даниил Шматков погиб в результате ДТП, сообщается в Telegram-канале фарм-клуба хабаровского "Амура", выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
Хоккеисту было 24 года.
«
"Не стало Даниила Шматкова. Экс-защитник "Амурских тигров" попал в трагическое ДТП, управляя своим грузовиком. У него осталась супруга и двое детей. Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнования семье Даниила. Вечная память", - говорится в заявлении клуба.
Всего в МХЛ Шматков провел 107 матчей и набрал 9 очков (3 гола + 6 передач).
 
ХоккейСпортАмурАмурские тигры
 
