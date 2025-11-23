https://ria.ru/20251123/khokkey-2056952761.html
Бывший хоккеист молодежки "Амура" погиб в 24 года
Бывший защитник "Амурских тигров" Даниил Шматков погиб в результате ДТП, сообщается в Telegram-канале фарм-клуба хабаровского "Амура", выступающего в Молодежной РИА Новости Спорт, 23.11.2025
