Гол Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой" Бобровского
Хоккей
Хоккей
 
06:02 23.11.2025
Гол Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой" Бобровского
Гол Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой" Бобровского
Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой"

Гол Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой", Бобровского заменили

Нападающий Эдмонтона Василий Подколзин
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
3 : 6
Эдмонтон
06:30 • Антон Лунделль
(Маки Самоскевич, Сет Джонс)
30:04 • Маки Самоскевич
(Увис Янис Балинскис, Сэм Беннетт)
33:30 • Сэм Райнхарт
(Антон Лунделль, Брэд Маршанд)
00:25 • Джек Рослович
(Эван Бушар)
07:06 • Джек Рослович
(Эван Бушар)
13:58 • Маттиас Экхольм
(Адам Энрике, Дарнелл Нерс)
26:45 • Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
57:20 • Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
57:47 • Мэтью Савойя
(Маттиас Янмарк-Нюлен, Маттиас Экхольм)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе "Эдмонтона" шайбы забросили оформивший дубль Джек Рословик (1-я и 8-я минуты), Маттиас Экхольм (14), российский нападающий Василий Подколзин (27), Коннор Макдэвид (58) и Мэтт Савуа (58). У хозяев площадки отличились Антон Лунделль (7), Мэки Самоскевич (31) и Сэм Райнхарт (34).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 17 и после четвертой пропущенной шайбы был заменен на Даниила Тарасова, который совершил 12 сейвов.
"Эдмонтон" одержал первую победу после трехматчевой серии поражений. "Флорида" потерпела второе поражение в последних четырех играх чемпионата.
"Вашингтон" Овечкина проиграл "Тампе", Кучеров набрал три очка
23 ноября, 05:54
Хоккей
 
