Гол Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой" Бобровского

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе "Эдмонтона" шайбы забросили оформивший дубль Джек Рословик (1-я и 8-я минуты), Маттиас Экхольм (14), российский нападающий Василий Подколзин (27), Коннор Макдэвид (58) и Мэтт Савуа (58). У хозяев площадки отличились Антон Лунделль (7), Мэки Самоскевич (31) и Сэм Райнхарт (34).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 17 и после четвертой пропущенной шайбы был заменен на Даниила Тарасова, который совершил 12 сейвов.
"Эдмонтон" одержал первую победу после трехматчевой серии поражений. "Флорида" потерпела второе поражение в последних четырех играх чемпионата.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.