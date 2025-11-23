Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок Землякова провела обход территории вместе с жителями - РИА Новости, 23.11.2025
15:14 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/khimki-2056933569.html
Глава Химок Землякова провела обход территории вместе с жителями
Глава Химок Землякова провела обход территории вместе с жителями - РИА Новости, 23.11.2025
Глава Химок Землякова провела обход территории вместе с жителями
Глава подмосковных Химок Елена Землякова провела обход территории для оценки результатов проведенных работ по ремонту детских площадок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:14:00+03:00
2025-11-23T15:14:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056933296_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7f92054a0394bd2885e03db3ae69fe20.jpg
химки (городской округ в московской области)
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056933296_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_b05abae5ebbd5c6d810a8c2e9c4001f1.jpg
1920
1920
true
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок Землякова провела обход территории вместе с жителями

Глава Химок Землякова поучаствовала в обходе территории с местными жителями

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиГлава Химок Землякова поучаствовала в обходе территории с местными жителями
Глава Химок Землякова поучаствовала в обходе территории с местными жителями - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Землякова поучаствовала в обходе территории с местными жителями
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова провела обход территории для оценки результатов проведенных работ по ремонту детских площадок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Вместе с жителями сегодня прогулялись по территории, пообщались о насущном и оценили качество проведенных работ. Главные герои, детишки, отметили, что новые площадки им нравятся! А это самое важное", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
В этом году в микрорайоне Новогорск-Планерная благоустроили семь дворовых территорий и установили четыре новые детские площадки.
Во дворах домов №№7 и 9 на улице Машинцева установили две современные игровые площадки, уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, обновили разметку на парковках и высадили декоративные кустарники.
Всего в этом году в Химках отремонтировали 18 детских площадок. Новые игровые городки адаптированы под разные возрастные группы. В зависимости от размеров дворовой территории выбраны тематики оформления площадок с разнообразным набором игровых элементов и малыми архитектурными формами.
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
