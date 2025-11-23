Глава Химок Землякова провела обход территории вместе с жителями

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова провела обход территории для оценки результатов проведенных работ по ремонту детских площадок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Вместе с жителями сегодня прогулялись по территории, пообщались о насущном и оценили качество проведенных работ. Главные герои, детишки, отметили, что новые площадки им нравятся! А это самое важное", — приводит пресс-служба слова Земляковой.

В этом году в микрорайоне Новогорск-Планерная благоустроили семь дворовых территорий и установили четыре новые детские площадки.

Во дворах домов №№7 и 9 на улице Машинцева установили две современные игровые площадки, уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, обновили разметку на парковках и высадили декоративные кустарники.