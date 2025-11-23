На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Пять афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло также пять афтершоков - магнитудой от 3,8 до 5,3, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки зарегистрировано пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,9 до 6,0. В населенных пунктах они не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.