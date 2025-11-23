Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков
01:41 23.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков
Пять афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Пять афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло также пять афтершоков - магнитудой от 3,8 до 5,3, не ощущаемых в населенных пунктах.
В районе северных Курил произошло землетрясение
"За сутки зарегистрировано пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,9 до 6,0. В населенных пунктах они не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
У побережья южных Курил произошло землетрясение
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
