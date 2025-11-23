Рейтинг@Mail.ru
Из Чечни в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, заявил Кадыров
23.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 23.11.2025
Из Чечни в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, заявил Кадыров
Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров
специальная военная операция на украине
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
магомед даудов
общество, грозный, россия, рамзан кадыров, магомед даудов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
Из Чечни в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, заявил Кадыров

Кадыров: из аэропорта Грозного в зону СВО отправилась новая группа добровольцев

© Фото : Kadyrov_95/TelegramГруппа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО
Группа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Группа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 ноя — РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«
"Очередная группа добровольцев отправилась из Международного аэропорта "Грозный" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова к месту проведения специальной военной операции. Патриотов провожал председатель правительства Чеченской Республики, начальник регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов. Он подчеркнул важность их миссии и выразил уверенность в победе России над укрофашизмом", — написал глава республики.
По его словам, "кандидаты на службу в легендарном" спецназе "Ахмат" прошли интенсивный курс боевой и тактической подготовки под руководством лучших инструкторов мира. Бойцы обеспечены необходимым снаряжением и экипировкой от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Фонд также берет на себя расходы на проезд бойцов от места жительства до Грозного, оплачивает питание и проживание на территории Российского университета спецназа.
"Бойцы настроены только на победу. Для некоторых из них это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО. В рядах добровольцев не только жители ЧР, но и представители других регионов России", — добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО
7 мая, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоГрозныйРоссияРамзан КадыровМагомед Даудов
 
 
