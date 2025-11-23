https://ria.ru/20251123/jakutija-2056922284.html
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона - РИА Новости, 23.11.2025
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона
Сообщения об отставке главы Якутии Айсена Николаева, распространяемые в социальных сетях, являются фейком, сообщили РИА Новости в департаменте информационной... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:08:00+03:00
2025-11-23T14:08:00+03:00
2025-11-23T14:08:00+03:00
россия
айсен николаев
владимир путин
павел маринычев
алроса
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044801851_0:37:1186:704_1920x0_80_0_0_dbb134cb71cff693d171f93ccea3bc31.jpg
https://ria.ru/20251106/nikolaev-2053210738.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044801851_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_fb8c7a07f791006b127c048d52151be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, айсен николаев, владимир путин, павел маринычев, алроса, республика саха (якутия)
Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин, Павел Маринычев, Алроса, Республика Саха (Якутия)
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона
В Якутии назвали сообщения об отставке главы региона Айсена Николаева фейком