Рейтинг@Mail.ru
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/jakutija-2056922284.html
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона - РИА Новости, 23.11.2025
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона
Сообщения об отставке главы Якутии Айсена Николаева, распространяемые в социальных сетях, являются фейком, сообщили РИА Новости в департаменте информационной... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:08:00+03:00
2025-11-23T14:08:00+03:00
россия
айсен николаев
владимир путин
павел маринычев
алроса
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044801851_0:37:1186:704_1920x0_80_0_0_dbb134cb71cff693d171f93ccea3bc31.jpg
https://ria.ru/20251106/nikolaev-2053210738.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044801851_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_fb8c7a07f791006b127c048d52151be8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, айсен николаев, владимир путин, павел маринычев, алроса, республика саха (якутия)
Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин, Павел Маринычев, Алроса, Республика Саха (Якутия)
Власти Якутии опровергли слухи об отставке главы региона

В Якутии назвали сообщения об отставке главы региона Айсена Николаева фейком

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Сообщения об отставке главы Якутии Айсена Николаева, распространяемые в социальных сетях, являются фейком, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации главы и правительства республики.
Пользователи соцсетей в воскресенье распространили информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ об отставке главы Якутии, врио главы региона "назначен" генеральный директор алмазодобывающей "АЛРОСА" Павел Маринычев.
«
"Информация об отставке главы региона является фейком", - сказали в пресс-службе.
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава Якутии рассказал, зачем подстригся налысо
6 ноября, 15:51
 
РоссияАйсен НиколаевВладимир ПутинПавел МаринычевАлросаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала