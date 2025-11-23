https://ria.ru/20251123/izrail-2056984519.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 23.11.2025
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника генштаба движения "Хезболлах" Али Табтабаи. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T20:10:00+03:00
2025-11-23T20:10:00+03:00
2025-11-23T20:34:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
сирия
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
бейрут
израиль
сирия
в мире, бейрут, израиль, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бейрут, Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
