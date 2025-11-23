Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте
20:10 23.11.2025 (обновлено: 20:34 23.11.2025)
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника генштаба движения "Хезболлах" Али Табтабаи. РИА Новости, 23.11.2025
в мире
бейрут
израиль
сирия
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
бейрут
израиль
сирия
в мире, бейрут, израиль, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бейрут, Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба "Хезболлы" Али Табтабаи

© AP Photo / Hussein MallaВид на Бейрут
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Вид на Бейрут. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника генштаба движения "Хезболлах" Али Табтабаи.
"Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня, 23 ноября 2025 года, был нанесен удар в районе Бейрута, в результате которого был уничтожен террорист Хайсам Али Табтабаи, начальник генерального штаба "Хезболлах", - сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что Табтабаи был ключевым оперативником и ветераном "Хезболлах". Он вступил в ряды движения в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая командование спецподразделением "Радван" и руководство операциями "Хезболлах" в Сирии.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреБейрутИзраильСирияХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
