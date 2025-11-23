Умер художник и поэт Михаил Гробман

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в воскресенье в Тель-Авиве, ему было 86 лет, сообщается на его странице в соцсети Facebook*.
"С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении.
Михаил Яковлевич Гробман, считающийся одним из ключевых идеологов Второго русского авангарда, родился 21 сентября 1939 года в Москве. С середины 1950-х годов писал стихи и картины, а также участвовал во множестве выставок, в том числе за рубежом.
В 1971 году Гробман эмигрировал в Израиль, где организовал художественную группу "Левиафан", издавал одноименный журнал и стал одним из создателей израильского концептуализма.
Работы Гробмана находятся в ведущих мировых музеях, включая Третьяковскую галерею, Музей изобразительного искусства имени Пушкина, Государственный Русский музей, Музей искусства в Тель-Авиве и других.
