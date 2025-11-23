Умер художник и поэт Михаил Гробман

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в воскресенье в Тель-Авиве, ему было 86 лет, сообщается на его странице в соцсети Facebook*.

"С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении.