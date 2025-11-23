Рейтинг@Mail.ru
Умер художник и поэт Михаил Гробман - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 23.11.2025 (обновлено: 17:53 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/izrail-2056965407.html
Умер художник и поэт Михаил Гробман
Умер художник и поэт Михаил Гробман - РИА Новости, 23.11.2025
Умер художник и поэт Михаил Гробман
Известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в воскресенье в Тель-Авиве, ему было 86 лет, сообщается на его странице в соцсети... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:45:00+03:00
2025-11-23T17:53:00+03:00
израиль
тель-авив
москва
третьяковская галерея
государственный русский музей
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056965040_0:55:1505:901_1920x0_80_0_0_0ab719e991d55e9f2a88d686f31e3261.jpg
израиль
тель-авив
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056965040_24:0:1357:1000_1920x0_80_0_0_dc2631573dfb197a6d4914da7189af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, тель-авив, москва, третьяковская галерея, государственный русский музей
Израиль, Тель-Авив, Москва, Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Культура
Умер художник и поэт Михаил Гробман

Художник и поэт Михаил Гробман умер в Израиле в возрасте 86 лет

© Страница Михаила Гробмана в соцсетиМихаил Гробман
Михаил Гробман - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Страница Михаила Гробмана в соцсети
Михаил Гробман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в воскресенье в Тель-Авиве, ему было 86 лет, сообщается на его странице в соцсети Facebook*.
"С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении.
Михаил Яковлевич Гробман, считающийся одним из ключевых идеологов Второго русского авангарда, родился 21 сентября 1939 года в Москве. С середины 1950-х годов писал стихи и картины, а также участвовал во множестве выставок, в том числе за рубежом.
В 1971 году Гробман эмигрировал в Израиль, где организовал художественную группу "Левиафан", издавал одноименный журнал и стал одним из создателей израильского концептуализма.
Работы Гробмана находятся в ведущих мировых музеях, включая Третьяковскую галерею, Музей изобразительного искусства имени Пушкина, Государственный Русский музей, Музей искусства в Тель-Авиве и других.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураИзраильТель-АвивМоскваТретьяковская галереяГосударственный Русский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала