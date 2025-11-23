https://ria.ru/20251123/izrail-2056957968.html
Ливанский Минздрав сообщил о жертвах израильской атаки на Бейрут
Ливанский Минздрав сообщил о жертвах израильской атаки на Бейрут - РИА Новости, 23.11.2025
Ливанский Минздрав сообщил о жертвах израильской атаки на Бейрут
Жертвой атаки израильских ВВС на южный пригород Бейрута стал один человек, еще 21 получил ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:16:00+03:00
2025-11-23T17:16:00+03:00
2025-11-23T17:17:00+03:00
в мире
бейрут
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056957207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b23df9216e50c5d93be3403d2029a81.jpg
https://ria.ru/20251123/izrail-2056956649.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056957207_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_f8f533532f9a384563240f13ecd17501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
Ливанский Минздрав сообщил о жертвах израильской атаки на Бейрут
Ливанский Минздрав: в результате израильской атаки на Бейрут погиб человек