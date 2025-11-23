Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля заявил, что давление на Ливан будет продолжаться
17:13 23.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что давление на Ливан будет продолжаться
2025-11-23T17:13:00+03:00
2025-11-23T17:13:00+03:00
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Министр обороны Израиля заявил, что давление на Ливан будет продолжаться

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Израиль полон решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и на других аренах, заявил министр обороны страны Исраэль Кац после удара по Бейруту.
"Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу жителям севера и Государству Израиль. Каждый, кто поднимет руку на Израиль, лишится этой руки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я полны решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и везде", - написал Кац в социальной сети X.
Министр подчеркнул, что руководство страны не допустит возвращения к реальности, существовавшей до 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на юг Израиля.
Ранее в воскресенье Израиль нанес удар по Бейруту, целью которого был начальник Генштаба движения "Хезболлах". В офисе Нетаньяху заявили, что этот высокопоставленный член "Хезболлах" занимался перевооружением группировки.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
18 ноября, 23:11
 
В миреЛиванБейрутИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
