Офис Нетаньяху назвал цель израильской атаки в Бейруте - РИА Новости, 23.11.2025
16:38 23.11.2025 (обновлено: 17:16 23.11.2025)
Офис Нетаньяху назвал цель израильской атаки в Бейруте
Офис Нетаньяху назвал цель израильской атаки в Бейруте
Целью израильской воскресной атаки в Бейруте был начальник генштаба движения "Хезболлах", который руководил усилиями по наращиванию сил группировки, сообщил... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:38:00+03:00
2025-11-23T17:16:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056957207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b23df9216e50c5d93be3403d2029a81.jpg
https://ria.ru/20251123/konflikt-1915630213.html
бейрут
израиль
в мире, бейрут, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бейрут, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Офис Нетаньяху назвал цель израильской атаки в Бейруте

Офис Нетаньяху: Израиль атаковал начальника генштаба "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Bilal HusseinПоследствия израильского удара по жилому дому в Бейруте
Последствия израильского удара по жилому дому в Бейруте - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Последствия израильского удара по жилому дому в Бейруте
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Целью израильской воскресной атаки в Бейруте был начальник генштаба движения "Хезболлах", который руководил усилиями по наращиванию сил группировки, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху.
«
"Около часа назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в самом центре Бейрута начальника генштаба "Хезболлах", который руководил усилением и вооружением этой террористической организации. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении удара по рекомендации министра обороны и начальника генштаба ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля ранее сообщила о нанесении удара по Бейруту.
Данных о результате атаки пока нет.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреБейрутИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
