Израильская авиация атаковала жилой дом в пригороде Бейрута
Израильская боевая авиация атаковала жилой дом в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:01:00+03:00
2025-11-23T16:01:00+03:00
2025-11-23T17:17:00+03:00
в мире
бейрут
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
ввс израиля
бейрут
израиль
В мире, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль, ВВС Израиля
ВВС Израиля атаковали жилой дом в южном пригороде Бейрута, есть пострадавшие