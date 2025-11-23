Рейтинг@Mail.ru
05:20 23.11.2025 (обновлено: 05:21 23.11.2025)
Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей
2025
россия
Россия
Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей

Половина россиян хочет потратить на распродажах до 10 тысяч рублей

Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.
"Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных.
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Исследование показало, какие покупки зумеры планируют на распродажах
7 ноября, 06:17
Отмечается, что от 51 до 100 тысяч рублей собираются потратить 2%, более 101 тысячи рублей - 3%.
В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 ноября, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
Распродажи в московских магазинах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам
Вчера, 05:33
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
