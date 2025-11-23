Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.

"Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных.