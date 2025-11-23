https://ria.ru/20251123/issledovanie-2056878714.html
Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей
Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей - РИА Новости, 23.11.2025
Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей
Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T05:20:00+03:00
2025-11-23T05:20:00+03:00
2025-11-23T05:21:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20251107/issledovanie-2053334449.html
https://ria.ru/20251122/opros-2056748960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Исследование: половина россиян потратит на распродажах до 10 тысяч рублей
Половина россиян хочет потратить на распродажах до 10 тысяч рублей
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.
"Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных.
Отмечается, что от 51 до 100 тысяч рублей собираются потратить 2%, более 101 тысячи рублей - 3%.
В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 ноября, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России
.