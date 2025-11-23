Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/iran-2056915209.html
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере - РИА Новости, 23.11.2025
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:17:00+03:00
2025-11-23T13:17:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
аббас аракчи
оон
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20251123/iran-2056896619.html
https://ria.ru/20251121/postpred-2056696429.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, оон, бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, ООН, Бушерская АЭС
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере

Багаи заявил, что переговоры с Россией по мирному атому идут активно

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Взаимодействие и переговоры по поводу укрепления и развития сотрудничества Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии продолжаются с прежней силой и серьезностью. Переговоры с Россией об укреплении сотрудничества в ядерной сфере продолжаются", - сказал он в ходе брифинга.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Резолюция МАГАТЭ усложнит диалог по ядерной программе, заявил МИД Ирана
10:16
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в середине ноября заявил РИА Новости, что восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов
21 ноября, 19:19
 
В миреИранРоссияМоскваАббас АракчиООНБушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала