МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 23.11.2025
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Взаимодействие и переговоры по поводу укрепления и развития сотрудничества Ирана
с Россией
в сфере мирной атомной энергии продолжаются с прежней силой и серьезностью. Переговоры с Россией об укреплении сотрудничества в ядерной сфере продолжаются", - сказал он в ходе брифинга.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи
в середине ноября заявил РИА Новости, что восстановление резолюций СБ ООН
с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы
и Тегерана
в атомной сфере.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция
, Великобритания
и Германия
.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США
из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере
, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.