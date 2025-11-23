МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Взаимодействие и переговоры по поводу укрепления и развития сотрудничества Ирана Россией в сфере мирной атомной энергии продолжаются с прежней силой и серьезностью. Переговоры с Россией об укреплении сотрудничества в ядерной сфере продолжаются", - сказал он в ходе брифинга.

Великобритания и Германия. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция

Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.

Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.

В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".

Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.