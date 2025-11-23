Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при

Главный российский фигурист Петр Гуменник оторвался на Гран-при, пробив 300+ баллов. РИА Новости Спорт рассказывает, какую медаль способен взять наш парень на Олимпийских играх 2026 года.

Главный бич Петра опять выявили

Артистичный, техничный, красивый одиночник, гармонично сбалансированный по прыжкам и непрыжковым элементам, – пожалуй, именно таких представителей мужского одиночного хочет видеть в своей идеальной картине мира Международный союз конькобежцев (ISU) . Радостно, что наши руководители эту мысль все-таки уловили – иначе разгребать последствия перекоса в сторону техники пришлось бы очень долго. Гуменник - именно такой фигурист.

Плохо, что у него давно нет очных столкновений с ближайшими конкурентами. Из опыта международного судейства – лишь олимпийский отбор в Пекине, где наш фигурист отлично прокатал короткую программу и наошибался в произвольной. Поэтому тот результат тоже, вроде бы, не стоит учитывать – хотя бы потому, что в Милане стоит рассчитывать на более чистое исполнение.

Для составления прогнозов мы вынуждены учитывать наши внутренние баллы. Они с этого сезона волею федерации стали скромнее, но все еще не отражают объективное положение вещей. Так, на заключительном этапе Гран-при в Омске Гуменник одержал сокрушительную победу, набрав по сумме 311,12 балла – пробил сотню в короткой и 200 в произвольной. Попутно установил новый национальный рекорд по технической оценке за произволку – 116,65. На две сотые улучшил собственный же результат, который показал на том самом финале Гран-при прошлого сезона, навсегда поделившем его карьеру на "до" и "после".

Был ли Петр идеальным? Почти, но все-таки нет. Даже ультралояльная к своим спортсменам техническая бригада кое-где понизила ему уровни непрыжковых элементов, а также выставила четыре недокрута в четверть оборота в произвольной. Недокруты – в принципе главный бич Петра, с которым он борется не один сезон. Пожалуй, закладывать пару таких ошибок стоит и в потенциальный олимпийский прокат – есть ощущение, что на сильном стрессе вероятность подобного лишь возрастет.

И тем не менее это 311 баллов. Да, внутренние. Для примерного понимания международной инфляции из них стоит вычесть примерно 20 – и это все равно еще не факт, что будет пределом. Но даже так – а не повод ли это поговорить о том, что Петр Гуменник вообще-то реально может претендовать на что-то серьезное на своих первых Олимпийских играх?

Малинин недосягаем?

Для того, чтобы проверить это, обратимся к баллам его ближайших соперников. Главным из них будет, безусловно, американец Илья Малинин – один из лучших фигуристов в истории, сильнейший одиночник в мире на данный момент, обойти которого без грубейших ошибок абсолютно невозможно. Его лучший результат сезона (и параллельно – мировой рекорд) – 333,81 балла. Космос, заглядываться на который нет никакого смысла.

А вот дальше уже интереснее. К примеру, двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа на данный момент имеет сезонный бэст в 280,95. Да, у Адама трудно идет сезон, ведь в лучшие времена он неоднократно пробивал 300 баллов по сумме. Но даже если убрать у омского Гуменника 20 "лишних" баллов, его результат все равно будет очень близок, если не сказать больше.

Далее – призер чемпионата мира из Казахстана Михаил Шайдоров, ныне, пожалуй, второй человек в мировой фигурке в области качества прыжковых элементов. На домашнем "Челленджере" он получил по сумме 282,22 балла, что лишь на 5 баллов меньше его лучшего результата по карьере – и это дома, при лояльных арбитрах. Опять-таки не выглядит непреодолимой величиной для нашего спортсмена.

Схожие оценки получает и лидер японской сборной Юма Кагияма . Его лучший результат сезона добыт на домашнем этапе Гран-при в Осаке и составляет 287,24. Опять же надо учитывать, что в лучшие времена он набирал и под 310 – и все-таки сейчас, кажется, пободаться с ним будет можно.