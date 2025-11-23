Рейтинг@Mail.ru
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
17:44 23.11.2025
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
Главный российский фигурист Петр Гуменник оторвался на Гран-при, пробив 300+ баллов. РИА Новости Спорт рассказывает, какую медаль способен взять наш парень на... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
/20251123/petrosyan-2056949386.html
/20251020/tarasova-2049388651.html
/20251121/gorshkov-2056565184.html
Влад Жуков
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2238da64158f64817dfc226581397d73.jpg
1920
1920
true
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Главный российский фигурист Петр Гуменник оторвался на Гран-при, пробив 300+ баллов. РИА Новости Спорт рассказывает, какую медаль способен взять наш парень на Олимпийских играх 2026 года.

Главный бич Петра опять выявили

Артистичный, техничный, красивый одиночник, гармонично сбалансированный по прыжкам и непрыжковым элементам, – пожалуй, именно таких представителей мужского одиночного хочет видеть в своей идеальной картине мира Международный союз конькобежцев (ISU). Радостно, что наши руководители эту мысль все-таки уловили – иначе разгребать последствия перекоса в сторону техники пришлось бы очень долго. Гуменник - именно такой фигурист.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Посмотри, как ты "умерла": Петросян оживает к Олимпиаде
23 ноября, 16:39
Плохо, что у него давно нет очных столкновений с ближайшими конкурентами. Из опыта международного судейства – лишь олимпийский отбор в Пекине, где наш фигурист отлично прокатал короткую программу и наошибался в произвольной. Поэтому тот результат тоже, вроде бы, не стоит учитывать – хотя бы потому, что в Милане стоит рассчитывать на более чистое исполнение.
Для составления прогнозов мы вынуждены учитывать наши внутренние баллы. Они с этого сезона волею федерации стали скромнее, но все еще не отражают объективное положение вещей. Так, на заключительном этапе Гран-при в Омске Гуменник одержал сокрушительную победу, набрав по сумме 311,12 балла – пробил сотню в короткой и 200 в произвольной. Попутно установил новый национальный рекорд по технической оценке за произволку – 116,65. На две сотые улучшил собственный же результат, который показал на том самом финале Гран-при прошлого сезона, навсегда поделившем его карьеру на "до" и "после".
Был ли Петр идеальным? Почти, но все-таки нет. Даже ультралояльная к своим спортсменам техническая бригада кое-где понизила ему уровни непрыжковых элементов, а также выставила четыре недокрута в четверть оборота в произвольной. Недокруты – в принципе главный бич Петра, с которым он борется не один сезон. Пожалуй, закладывать пару таких ошибок стоит и в потенциальный олимпийский прокат – есть ощущение, что на сильном стрессе вероятность подобного лишь возрастет.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа
И тем не менее это 311 баллов. Да, внутренние. Для примерного понимания международной инфляции из них стоит вычесть примерно 20 – и это все равно еще не факт, что будет пределом. Но даже так – а не повод ли это поговорить о том, что Петр Гуменник вообще-то реально может претендовать на что-то серьезное на своих первых Олимпийских играх?

Малинин недосягаем?

Для того, чтобы проверить это, обратимся к баллам его ближайших соперников. Главным из них будет, безусловно, американец Илья Малинин – один из лучших фигуристов в истории, сильнейший одиночник в мире на данный момент, обойти которого без грубейших ошибок абсолютно невозможно. Его лучший результат сезона (и параллельно – мировой рекорд) – 333,81 балла. Космос, заглядываться на который нет никакого смысла.
Американский фигурист Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
У фигуриста Малинина нет соперников, заявила Тарасова
20 октября, 15:03
А вот дальше уже интереснее. К примеру, двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа на данный момент имеет сезонный бэст в 280,95. Да, у Адама трудно идет сезон, ведь в лучшие времена он неоднократно пробивал 300 баллов по сумме. Но даже если убрать у омского Гуменника 20 "лишних" баллов, его результат все равно будет очень близок, если не сказать больше.
Далее – призер чемпионата мира из Казахстана Михаил Шайдоров, ныне, пожалуй, второй человек в мировой фигурке в области качества прыжковых элементов. На домашнем "Челленджере" он получил по сумме 282,22 балла, что лишь на 5 баллов меньше его лучшего результата по карьере – и это дома, при лояльных арбитрах. Опять-таки не выглядит непреодолимой величиной для нашего спортсмена.
Схожие оценки получает и лидер японской сборной Юма Кагияма. Его лучший результат сезона добыт на домашнем этапе Гран-при в Осаке и составляет 287,24. Опять же надо учитывать, что в лучшие времена он набирал и под 310 – и все-таки сейчас, кажется, пободаться с ним будет можно.
Все эти подсчеты до крайности условны. Мы совершенно не имеем представления о том, как оценят Гуменника международные судьи в случае чистых прокатов, в то время как баллы конкурентов буквально на ладони. Но складывается ощущение, что если Петр окажется на пьедестале или близко к нему, удивляться такому исходу точно не придется.
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
Фигурное катание
 
