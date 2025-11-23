https://ria.ru/20251123/gruppirovka-2056919157.html
ВС России продолжили расширять зону контроля в Днепропетровской области
ВС России продолжили расширять зону контроля в Днепропетровской области
Группировка "Восток" после освобождения Тихого и Отрадного в Днепропетровской области продолжает расширять свою зону контроля, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.11.2025
2025
