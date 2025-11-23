МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У России нет агрессивных намерений в отношении НАТО, а опасения Прибалтики и Польши не имеют под собой оснований, заявил экономист, эксперт по вопросам международных отношений Жак Сапир в интервью Hungarian Conservative.
"Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие", — считает Сапир.
По мнению эксперта, Россия своими успехами в зоне СВО дала понять Североатлантическому альянсу, что не оставит без ответа возможные провокации НАТО.
"Они (Россия — прим. ред.) выслали НАТО сигнал: вы отнюдь не так сильны, мы с вами совладаем, так что даже не пытайтесь", — считает Сапир.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
