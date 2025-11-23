https://ria.ru/20251123/gosduma-2056877098.html
В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования
В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования - РИА Новости, 23.11.2025
В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять гражданам РФ право на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T04:51:00+03:00
2025-11-23T04:51:00+03:00
2025-11-23T04:51:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251121/gosduma-2056485587.html
https://ria.ru/20251108/gosduma-2053593515.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования
Чернышов предложил ввести дни для медобследования при планировании беременности
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять гражданам РФ право на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности.
Соответствующие обращения на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, а также министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеются в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность разработки механизма, гарантирующего право работающих граждан на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности", - сказано в обращениях парламентария.
В документе уточняется, что инициатива предполагает обязать работодателей предоставлять по заявлению работников - как мужчин, так и женщин - два оплачиваемых дня в календарном году для прохождения медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к предстоящему родительству.
Отмечается, что указанные дни не должны вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска или оплачиваться в размере менее среднего заработка.
По мнению Чернышова
, реализация данной меры будет способствовать снижению рисков возникновения патологий, повышению уровня здоровья новорожденных, и, как следствие, уменьшению долгосрочной нагрузки на систему здравоохранения. Он подчеркнул, что создание комфортных и гарантированных условий для будущих родителей является прямым вкладом в укрепление института семьи и достижение национальных целей в сфере демографии.