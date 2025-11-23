В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять гражданам РФ право на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности.

Соответствующие обращения на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, а также министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеются в распоряжении РИА Новости.

"Прошу рассмотреть возможность разработки механизма, гарантирующего право работающих граждан на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности", - сказано в обращениях парламентария.

В документе уточняется, что инициатива предполагает обязать работодателей предоставлять по заявлению работников - как мужчин, так и женщин - два оплачиваемых дня в календарном году для прохождения медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к предстоящему родительству.

Отмечается, что указанные дни не должны вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска или оплачиваться в размере менее среднего заработка.