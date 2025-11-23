Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Нижний Новгород" и впервые в сезоне возглавил таблицу РПЛ
Футбол
 
17:15 23.11.2025 (обновлено: 17:47 23.11.2025)
"Зенит" обыграл "Нижний Новгород" и впервые в сезоне возглавил таблицу РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Нижний Новгород" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, акрон, максим глушенков, вендел, сергей семак, рубин, нижний новгород, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Спорт, Акрон, Максим Глушенков, Вендел, Сергей Семак, Рубин, Нижний Новгород, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Футбол
"Зенит" обыграл "Нижний Новгород" и впервые в сезоне возглавил таблицу РПЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Нижний Новгород" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, мячи забили Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69), для которого этот гол стал первым в текущем сезоне.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 15:15
Завершен
Нижний Новгород
0 : 2
Зенит
48‎’‎ • Максим Глушенков
(Луис Энрике)
69‎’‎ • Вендел
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сине-бело-голубые" продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей. Волжане последний раз побеждали в чемпионате в сентябре, они не могут выиграть на протяжении восьми встреч.
Команда Сергея Семака набрала 33 очка и впервые в сезоне возглавила таблицу РПЛ, "Нижний Новгород" с 8 очками располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Зенит" 30 ноября примет казанский "Рубин", нижегородцы днем ранее сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
