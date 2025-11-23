https://ria.ru/20251123/gladkov-2056906077.html
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище
Гладков: критическая ситуация на Белгородском водохранилище решена за пять суток
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Критическая ситуация на Белгородском водохранилище, связанная с повреждением плотины ударами ВСУ, была решена в течение пяти суток, на сегодняшний день угроз нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Героическими усилиями и, не побоюсь этих слов, под руководством Антоненко Андрея Александровича, Сергея Владимировича Довгалюка, Татаринцева и Ботвиньева, двух замгубернаторов и двух министров, в течение пяти суток критическая ситуация была решена. Уровень воды у нас не снижается ниже 112 метров, два раза в день мне докладывают. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли", - сказал Гладков
в ходе пресс-конференции.
По словам главы региона, сейчас на водохранилище идет монтаж задвижек, прибывших из Тамбова
. Он подчеркнул, что ситуация никак не повлияла на систему водоснабжения, так как ее работу обеспечивают за счет подземных источников.
"Но определенный дискомфорт это создало в нескольких направлениях, в том числе, конечно, даже с точки зрения экологии, 58 миллионов кубов воды, они у нас сразу ушли", - отметил Гладков.
Губернатор 25 октября рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ
. Также ВСУ обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу в момент проведения ремонтных работ. По словам Гладкова, тогда уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, его продолжали плавно снижать для минимизации рисков.