Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Критическая ситуация на Белгородском водохранилище, связанная с повреждением плотины ударами ВСУ, была решена в течение пяти суток, на сегодняшний день угроз нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Но определенный дискомфорт это создало в нескольких направлениях, в том числе, конечно, даже с точки зрения экологии, 58 миллионов кубов воды, они у нас сразу ушли", - отметил Гладков.