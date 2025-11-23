Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/gladkov-2056906077.html
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище - РИА Новости, 23.11.2025
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище
Критическая ситуация на Белгородском водохранилище, связанная с повреждением плотины ударами ВСУ, была решена в течение пяти суток, на сегодняшний день угроз... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T12:18:00+03:00
2025-11-23T12:18:00+03:00
происшествия
белгородская область
тамбов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:638:2000:1763_1920x0_80_0_0_1925e83b03ddab691dd0f45592b4d04a.jpg
https://ria.ru/20251123/shatura-2056899604.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:450:2000:1950_1920x0_80_0_0_7e64a77c42f0e6542177f4f2f581fccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, тамбов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Тамбов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище

Гладков: критическая ситуация на Белгородском водохранилище решена за пять суток

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Критическая ситуация на Белгородском водохранилище, связанная с повреждением плотины ударами ВСУ, была решена в течение пяти суток, на сегодняшний день угроз нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Героическими усилиями и, не побоюсь этих слов, под руководством Антоненко Андрея Александровича, Сергея Владимировича Довгалюка, Татаринцева и Ботвиньева, двух замгубернаторов и двух министров, в течение пяти суток критическая ситуация была решена. Уровень воды у нас не снижается ниже 112 метров, два раза в день мне докладывают. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли", - сказал Гладков в ходе пресс-конференции.
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
10:53
По словам главы региона, сейчас на водохранилище идет монтаж задвижек, прибывших из Тамбова. Он подчеркнул, что ситуация никак не повлияла на систему водоснабжения, так как ее работу обеспечивают за счет подземных источников.
"Но определенный дискомфорт это создало в нескольких направлениях, в том числе, конечно, даже с точки зрения экологии, 58 миллионов кубов воды, они у нас сразу ушли", - отметил Гладков.
Губернатор 25 октября рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Также ВСУ обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу в момент проведения ремонтных работ. По словам Гладкова, тогда уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, его продолжали плавно снижать для минимизации рисков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьТамбовВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала