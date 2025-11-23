https://ria.ru/20251123/gimnastika-2056905578.html
Российская гимнастка завоевала золото на юниорском ЧМ
Россиянка Милана Каюмова завоевала золото чемпионата мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины), одержав победу в упражнениях на... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T12:13:00+03:00
2025-11-23T12:13:00+03:00
2025-11-23T12:22:00+03:00
Россиянка Каюмова завоевала золото на брусьях на чемпионате мира среди юниоров