Российская гимнастка завоевала золото на юниорском ЧМ
12:13 23.11.2025 (обновлено: 12:22 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/gimnastika-2056905578.html
Российская гимнастка завоевала золото на юниорском ЧМ
Российская гимнастка завоевала золото на юниорском ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Российская гимнастка завоевала золото на юниорском ЧМ
Россиянка Милана Каюмова завоевала золото чемпионата мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины), одержав победу в упражнениях на... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Международная федерация гимнастики (FIG)
Российская гимнастка завоевала золото на юниорском ЧМ

Россиянка Каюмова завоевала золото на брусьях на чемпионате мира среди юниоров

© Фото : Федерация спортивной гимнастики РоссииМилана Каюмова
Милана Каюмова - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Федерация спортивной гимнастики России
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиянка Милана Каюмова завоевала золото чемпионата мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины), одержав победу в упражнениях на разновысоких брусьях.
Россиянка показала результат 13,933 балла. Второй стала представительница Словакии Люция Пилиарова (13,800). Третье место заняла американка Каролин Моро (13,333).
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.
Спортивная гимнастика. Параллельные брусья - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российский гимнаст Духно победил в многоборье на ЧМ среди юниоров
22 ноября, 12:44
 
СпортМеждународная федерация гимнастики (FIG)
 
