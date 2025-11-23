Мерц выдвинул новое предложение по плану США по Украине

БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Германия выдвинула для предварительного согласования с РФ новое предложение по американскому плану по урегулированию конфликта на Украине, оно согласовывается в рамках текущих переговоров в Женеве представителями стран ЕС, США и Киева, заявил канцлер Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге.

"Я сделал еще одно предложение, которое, так сказать, остается за пределами полного решения. Я не хочу детально излагать это здесь, поскольку оно как раз сейчас обсуждается в Женеве", - сказал он в связи с текущими переговорами представителей стран ЕС, США и Киева в Женеве относительно американского плана. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix

По словам Мерца, в разработке предложения о том, "…чего можно было бы добиться, чтобы хотя бы сделать первый шаг в четверг" участвуют руководитель отдела по внешней политике ведомства канцлера и иные сотрудники правительства.

"Если все то, что перечислено в этих 28 пунктах, слишком много для пяти дней, то я хочу хотя бы попытаться добиться того, чтобы был один пункт, по которому удастся достичь взаимопонимания с Россией — со стороны Украины и с согласия американцев и европейцев", - подчеркнул он. Других подробностей политик не сообщил.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.