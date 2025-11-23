Турция делает все необходимое для сохранения мира в Газе, сообщил Эрдоган

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара делает все необходимое для препятствования нарушению перемирия в Газе.
"Мы без колебаний поддержали дело Палестины. На всех платформах мы отстаивали права угнетенных жителей Газы. Наша гуманитарная помощь, превысившая 100 тысяч тонн, была направлена на поддержку наших братьев в Газе. Как вы знаете, благодаря и нашему вкладу было достигнуто перемирие. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы не допустить возобновления конфликта", - сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.
По его словам, на данном этапе, после достижения перемирия, необходимо реализовать двустороннее постоянное решение.
"До тех пор, пока не будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года, глобальный мир не будет обеспечен. Вместе с угнетенным палестинским народом мы будем и впредь придерживаться нашей принципиальной позиции в интересах мира и спокойствия всего человечества", - сказал Эрдоган.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.