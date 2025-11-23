Рейтинг@Mail.ru
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 23.11.2025 (обновлено: 20:42 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/gallyamov-2056987588.html
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов после неудачного выступления на Гран-при вновь устроил выговор своей партнерше Анастасии Мишиной. РИА Новости... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T20:33:00+03:00
2025-11-23T20:42:00+03:00
фигурное катание
анастасия мишина
александр галлямов
спорт
татьяна тарасова
тамара москвина
александра бойкова
дмитрий козловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056989113_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_c20a192ca52a48711b8bf98344d8612b.jpg
https://rsport.ria.ru/20251110/gallyamov-2053878226.html
https://rsport.ria.ru/20251109/sport-2053825533.html
https://rsport.ria.ru/20251123/gumennik-2056964272.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056989113_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_bd2408bceb1151381e97b60cde2f92a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анастасия мишина, александр галлямов, спорт, татьяна тарасова, тамара москвина, александра бойкова, дмитрий козловский
Фигурное катание, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Спорт, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
Фигурное катание
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при

Галлямов раскритиковал Мишину после очередного срыва при выполнении поддержки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Андрей Васильчин. Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов после неудачного выступления на Гран-при вновь устроил выговор своей партнерше Анастасии Мишиной. РИА Новости Спорт рассказывает, почему лучший в своей дисциплине фигурист страны опять не сдержался.

Разгромная победа пермской молодежи

Единственным видом, где не ожидалось серьезных проблем для лидеров на этапе Гран-при России в Омске, было парное катание, где в фаворитах значились Мишина/Галлямов. В соперниках у них – молодые дуэты, каждый из которых проходит непростые стадии карьеры.
Борьбы, в общем, не предполагалось, но она случилась. Более того – Мишина/Галлямов оказались не просто в состоянии конкуренции с парами, которых раньше легко обыгрывали – они уступили одной из них золото. Его забрали Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков из Перми, пропустившие прошлый сезон целиком из-за серьезной травмы ноги у партнерши. Их преимущество над Анастасией и Александром выглядит нереальным – почти 10 баллов (220,53 против 210,99). Подобного с лучшей парой России не происходило уже очень давно.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа
Мишину/Галлямова подвела поддержка в произвольной программе. Примечательно, что ошибка на элементе происходит у них на втором турнире подряд. Пару недель назад они сорвали ее на этапе в Казани, где также остались с серебром (выиграли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский). Впрочем, сам факт небезупречных выступлений легко объясним, ведь межсезонье для пары прошло абсолютно впустую из-за перелома лодыжки, который Александр заработал на льду Байкала. О том, что восстановление будет долгим, все знали изначально.

Пришла даже Тарасова

Однако по какой-то причине неудачи на первых стартах вызвали резкую реакцию у партнера. Выходя со льда в Казани, он не скрывал раздражения в адрес партнерши. Угомонить бушующего Галлямова не могла даже их легендарный тренер Тамара Москвина. Правда, затем последовали теплые слова партнера в адрес Анастасии, но осадочек остался.
Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Лучший фигурист страны "наехал" на партнершу: скандал на Гран-при
10 ноября, 09:29
Тогда казалось, что срыв этот единичный, но спустя две недели в Омске все повторилось. Сорванная поддержка была другого типа, но все остальное – практически идентично. Находясь в зоне Kiss&Cry, фигурист взял слово, поворачиваясь к партнерше:
«

"Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться".

Можно, конечно, предположить, что слова фигуриста адресованы самому себе или что-то в этом духе. Но повторение эпизода двухнедельной давности и адресное "ты" будто бы не оставляет пространства для других трактовок. Совершенно очевидно, что в паре начался некий разлад. Что-то похожее в разные годы переживали и серебряные призеры Олимпиады Евгения Тарасова/Владимир Морозов, и чемпионы Европы Бойкова/Козловский. Теперь, кажется, очередь на медные трубы подошла к Анастасии и Александру.
Интересно, как текущую ситуацию будет гасить мудрая Москвина. В ходе подготовки к этапу в Омске на ее катке в Санкт-Петербурге заметили легендарную Татьяну Тарасову – и теперь кажется, что этот визит был неспроста. Возможно, Тамара Николаевна попыталась воздействовать на спортсменов при помощи других легенд. Но пока этот метод не приносит искомого результата.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму
9 ноября, 21:02
После инцидента в Казани Александр постарался сгладить ситуацию, записав видео в свой телеграм-канал. Нынешняя история тоже не осталась без внимания – в его аккаунте появился рилс, в котором в шутливом стиле говорится о важности создать "инфоповод, который будут мусолить все".
Вот только подобного рода инфоповоды и медийные активности точно не идут на пользу паре, которая еще совсем недавно влюбляла в себя всех болельщиков фигурного катания. Остается лишь надеяться, что все причастные отдают себе в этом отчет.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
23 ноября, 17:44
 
Фигурное катаниеАнастасия МишинаАлександр ГаллямовСпортТатьяна ТарасоваТамара МосквинаАлександра БойковаДмитрий Козловский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала