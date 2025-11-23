"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Андрей Васильчин. Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов после неудачного выступления на Гран-при вновь устроил выговор своей партнерше Анастасии Мишиной. РИА Новости Спорт рассказывает, почему лучший в своей дисциплине фигурист страны опять не сдержался.

Разгромная победа пермской молодежи

Единственным видом, где не ожидалось серьезных проблем для лидеров на этапе Гран-при России в Омске, было парное катание, где в фаворитах значились Мишина Галлямов . В соперниках у них – молодые дуэты, каждый из которых проходит непростые стадии карьеры.

Борьбы, в общем, не предполагалось, но она случилась. Более того – Мишина/Галлямов оказались не просто в состоянии конкуренции с парами, которых раньше легко обыгрывали – они уступили одной из них золото. Его забрали Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков из Перми, пропустившие прошлый сезон целиком из-за серьезной травмы ноги у партнерши. Их преимущество над Анастасией и Александром выглядит нереальным – почти 10 баллов (220,53 против 210,99). Подобного с лучшей парой России не происходило уже очень давно.

Мишину/Галлямова подвела поддержка в произвольной программе. Примечательно, что ошибка на элементе происходит у них на втором турнире подряд. Пару недель назад они сорвали ее на этапе в Казани, где также остались с серебром (выиграли Александра Бойкова Дмитрий Козловский ). Впрочем, сам факт небезупречных выступлений легко объясним, ведь межсезонье для пары прошло абсолютно впустую из-за перелома лодыжки, который Александр заработал на льду Байкала. О том, что восстановление будет долгим, все знали изначально.

Пришла даже Тарасова

Однако по какой-то причине неудачи на первых стартах вызвали резкую реакцию у партнера. Выходя со льда в Казани, он не скрывал раздражения в адрес партнерши. Угомонить бушующего Галлямова не могла даже их легендарный тренер Тамара Москвина . Правда, затем последовали теплые слова партнера в адрес Анастасии, но осадочек остался.

Тогда казалось, что срыв этот единичный, но спустя две недели в Омске все повторилось. Сорванная поддержка была другого типа, но все остальное – практически идентично. Находясь в зоне Kiss&Cry, фигурист взял слово, поворачиваясь к партнерше:

« "Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться".

Можно, конечно, предположить, что слова фигуриста адресованы самому себе или что-то в этом духе. Но повторение эпизода двухнедельной давности и адресное "ты" будто бы не оставляет пространства для других трактовок. Совершенно очевидно, что в паре начался некий разлад. Что-то похожее в разные годы переживали и серебряные призеры Олимпиады Евгения Тарасова/Владимир Морозов, и чемпионы Европы Бойкова/Козловский. Теперь, кажется, очередь на медные трубы подошла к Анастасии и Александру.

Интересно, как текущую ситуацию будет гасить мудрая Москвина. В ходе подготовки к этапу в Омске на ее катке в Санкт-Петербурге заметили легендарную Татьяну Тарасову – и теперь кажется, что этот визит был неспроста. Возможно, Тамара Николаевна попыталась воздействовать на спортсменов при помощи других легенд. Но пока этот метод не приносит искомого результата.

После инцидента в Казани Александр постарался сгладить ситуацию, записав видео в свой телеграм-канал. Нынешняя история тоже не осталась без внимания – в его аккаунте появился рилс, в котором в шутливом стиле говорится о важности создать "инфоповод, который будут мусолить все".