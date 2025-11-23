https://ria.ru/20251123/futbol-2056985028.html
Касерес отметил строгость требований Карпина
спорт, россия, валерий карпин, ролан гусев
Футбол, Спорт, Россия, Валерий Карпин, Ролан Гусев
Касерес отметил строгость требований Карпина
Футболист "Динамо" Касерес: грустно, что Карпин ушел, но он много требовал
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес заявил журналистам, что ему грустно от ухода Валерия Карпина с поста главного тренера футбольного клуба, однако специалист много требовал от игроков.
В понедельник Карпин
объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России
и московском клубе. Ролан Гусев
был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) без побед.
"Команда была более спокойной. Все получилось, забили три мяча. Конечно, первый тур не был таким, как мы хотели, но сейчас все по-другому. Я узнал о смене тренера через социальные сети, потому что был в сборной, но атмосфера в команде хорошая, все счастливы", - сказал Касерес.
"Грустно, что Карпин ушел, но он много требовал, был строгим по питанию и восстановлению. Для меня это было хорошо и полезно, потому что когда я раньше играл в сборной против европейских соперников, мне было тяжело, сейчас же стало легче. При Карпине наши нападающие много играли в обороне, сейчас мы чувствуем, что больше людей в штрафной площади. От этого нам легче", - добавил он.
После 16 матчей РПЛ "Динамо" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице.