Касерес отметил строгость требований Карпина

"Команда была более спокойной. Все получилось, забили три мяча. Конечно, первый тур не был таким, как мы хотели, но сейчас все по-другому. Я узнал о смене тренера через социальные сети, потому что был в сборной, но атмосфера в команде хорошая, все счастливы", - сказал Касерес.

"Грустно, что Карпин ушел, но он много требовал, был строгим по питанию и восстановлению. Для меня это было хорошо и полезно, потому что когда я раньше играл в сборной против европейских соперников, мне было тяжело, сейчас же стало легче. При Карпине наши нападающие много играли в обороне, сейчас мы чувствуем, что больше людей в штрафной площади. От этого нам легче", - добавил он.