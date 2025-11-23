https://ria.ru/20251123/futbol-2056978383.html
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом"
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом" - РИА Новости, 23.11.2025
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом"
Капитан "Бетиса" Иско продлил контракт до 2028 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Севильи. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:06:00+03:00
2025-11-23T19:06:00+03:00
2025-11-23T19:06:00+03:00
футбол
спорт
испания
севилья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_0:296:2858:1905_1920x0_80_0_0_a22400e8bbf0ae570c0f8b9ac2d4a564.jpg
/20251111/milan-2054302550.html
испания
севилья
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_191:0:2731:1905_1920x0_80_0_0_c341e74775926ee9190658b17fa5eaf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, испания, севилья
Футбол, Спорт, Испания, Севилья
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом"
Капитан "Бетиса" Иско продлил контракт до 2028 года