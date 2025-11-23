Рейтинг@Mail.ru
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом" - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:06 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/futbol-2056978383.html
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом"
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом" - РИА Новости, 23.11.2025
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом"
Капитан "Бетиса" Иско продлил контракт до 2028 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Севильи. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:06:00+03:00
2025-11-23T19:06:00+03:00
футбол
спорт
испания
севилья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_0:296:2858:1905_1920x0_80_0_0_a22400e8bbf0ae570c0f8b9ac2d4a564.jpg
/20251111/milan-2054302550.html
испания
севилья
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_191:0:2731:1905_1920x0_80_0_0_c341e74775926ee9190658b17fa5eaf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, испания, севилья
Футбол, Спорт, Испания, Севилья
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско продлил контракт с "Бетисом"

Капитан "Бетиса" Иско продлил контракт до 2028 года

© Соцсети "Бетиса"Иско
Иско - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Соцсети "Бетиса"
Иско. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Капитан "Бетиса" Иско продлил контракт до 2028 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Севильи.
О продлении соглашения было объявлено на стадионе перед матчем 13-го тура чемпионата Испании, в котором "Бетис" принимает "Жирону". Перед началом игры болельщики растянули баннер с портретом Иско и годом истечения нового контракта. Позже информацию подтвердили на сайте клуба.
Иско 33 года. Он перешел в "Бетис" на правах свободного агента летом 2023 года. До этого Иско на протяжении полугода защищал цвета "Севильи". С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский "Реал", в составе которого стал трехкратным чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании, три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четырежды - на клубном чемпионате мира, завоевал три Суперкубка УЕФА.
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем
11 ноября, 18:28
 
ФутболСпортИспанияСевилья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала