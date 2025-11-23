Рейтинг@Mail.ru
Батраков будет капитаном "Локомотива" в матче против "Краснодара"
Футбол
 
18:42 23.11.2025
Батраков будет капитаном "Локомотива" в матче против "Краснодара"
Батраков будет капитаном "Локомотива" в матче против "Краснодара"
Батраков будет капитаном "Локомотива" в матче против "Краснодара"
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков выйдет на матч чемпионата России по футболу против "Краснодара" с капитанской повязкой.
футбол
спорт
россия
москва
спорт, россия, москва
Футбол, Спорт, Россия, Москва
Батраков будет капитаном "Локомотива" в матче против "Краснодара"

Батраков выйдет на матч против "Краснодара" с капитанской повязкой

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Алексей Батраков
Алексей Батраков
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков выйдет на матч чемпионата России по футболу против "Краснодара" с капитанской повязкой.
Основной капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Этот матч станет третьим для 20-летнего Батракова в роли капитана железнодорожников.
Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Максим Ненахов, Зелимхан Бакаев, Данил Пруцев, Алексей Батраков (капитан), Артем Карпукас, Александр Руденко, Николай Комличенко.
В стартовый состав действующего чемпиона страны вошли Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Витор Тормена, Диего Коста, Джованни Гонсалес, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.
Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в воскресенье в Москве, начало - 19:45 мск. "Локомотив" с 30 очками занимает четвертое место в таблице, "Краснодар" (33 очка) располагается строчкой выше.
