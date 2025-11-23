Рейтинг@Mail.ru
"Факел" разгромил "Уфу" в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд
Футбол
 
16:00 23.11.2025
"Факел" разгромил "Уфу" в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд
"Факел" разгромил "Уфу" в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд
Воронежский футбольный клуб "Факел" одержал победу над "Уфой" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Факел" разгромил "Уфу" в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд

Воронежский "Факел" одержал победу над "Уфой" в гостевом матче Первой лиги

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" одержал победу над "Уфой" в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Мячи забили Николай Гиоргобиани (2-я минута), Альберт Габараев (7), Белайди Пуси (31, с пенальти) и Абдула Багамаев (64).
"Факел" продлил победную серию до четырех матчей. Воронежская команда, набрав 45 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Уфа" с 19 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре "Факел" 30 ноября примет "Челябинск", днем ранее "Уфа" встретится в гостях с "Чайкой" из села Песчанокопское (Ростовская область).
Первая лига
23 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Уфа
0 : 4
Факел
02‎’‎ • Николай Гиоргобиани
06‎’‎ • Альберт Габараев
31‎’‎ • Pusi Belaidi (П)
64‎’‎ • Абдула Багамаев
