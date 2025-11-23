https://ria.ru/20251123/futbol-2056942819.html
"Факел" разгромил "Уфу" в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд
Воронежский футбольный клуб "Факел" одержал победу над "Уфой" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Факел" разгромил "Уфу" в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд
Воронежский "Факел" одержал победу над "Уфой" в гостевом матче Первой лиги