"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
Самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
"Крылья Советов" прервали семиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв "Ростов"