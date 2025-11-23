Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
Футбол
 
15:03 23.11.2025 (обновлено: 15:26 23.11.2025)
"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
Самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в матче РПЛ

"Крылья Советов" прервали семиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв "Ростов"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Иван Олейников (9-я минута) и Джимми Марин (55).
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 13:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 0
Ростов
09‎’‎ • Иван Олейников
55‎’‎ • Джимми Марин
(Ильзат Ахметов)
"Крылья Советов" одержали победу на турнире впервые с 14 сентября и прервали семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). Самарский клуб вышел на 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. "Ростов" (18) располагается на девятой позиции.
В следующем матче "Ростов" 30 ноября примет московский "Локомотив", а "Крылья Советов" в этот же день на выезде сыграют против "Краснодара".
Футбол
 
