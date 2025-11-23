Рейтинг@Mail.ru
МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча "Спартак" - ЦСКА
Футбол
 
14:57 23.11.2025
МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча "Спартак" - ЦСКА
Правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между...
футбол
происшествия
россия
пфк цска
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
россия
происшествия, россия, пфк цска, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Происшествия, Россия, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА, сообщил журналистам глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу на стадионе "Спартака" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов "красно-белых" около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА.
"В случившемся после матча "Спартак" - ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион не место для насилия! Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд", - заявил Зеленов.
