https://ria.ru/20251123/futbol-2056922824.html
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина - РИА Новости, 23.11.2025
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал обладателя Кубка УЕФА в составе армейского клуба и экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, у РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:11:00+03:00
2025-11-23T14:11:00+03:00
2025-11-23T14:11:00+03:00
футбол
спорт
россия
евгений алдонин
игорь акинфеев
пфк цска
ротор
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_d79dff6eb61561a870f90368a4e26eb5.jpg
/20251122/aldonin-2056837776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c310494c4cb96e229efe806c0ec7570d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, евгений алдонин, игорь акинфеев, пфк цска, ротор, российская премьер-лига (рпл), мордовия
Футбол, Спорт, Россия, Евгений Алдонин, Игорь Акинфеев, ПФК ЦСКА, Ротор, Российская премьер-лига (РПЛ), Мордовия
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина
Акинфеев: больно из-за ситуации с Алдониным, он настоящий боец