Рейтинг@Mail.ru
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:11 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/futbol-2056922824.html
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина - РИА Новости, 23.11.2025
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал обладателя Кубка УЕФА в составе армейского клуба и экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, у РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:11:00+03:00
2025-11-23T14:11:00+03:00
футбол
спорт
россия
евгений алдонин
игорь акинфеев
пфк цска
ротор
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_d79dff6eb61561a870f90368a4e26eb5.jpg
/20251122/aldonin-2056837776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c310494c4cb96e229efe806c0ec7570d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, евгений алдонин, игорь акинфеев, пфк цска, ротор, российская премьер-лига (рпл), мордовия
Футбол, Спорт, Россия, Евгений Алдонин, Игорь Акинфеев, ПФК ЦСКА, Ротор, Российская премьер-лига (РПЛ), Мордовия
Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина

Акинфеев: больно из-за ситуации с Алдониным, он настоящий боец

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Евгений Алдонин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал обладателя Кубка УЕФА в составе армейского клуба и экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, у которого было выявлено тяжелое заболевание.
В субботу стало известно, что у бывшего капитана сборной России Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. РПЛ и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста.
"Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находится Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь. И знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой", - написал Акинфеев.
Алдонину 45 лет, он начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина
22 ноября, 19:58
 
ФутболСпортРоссияЕвгений АлдонинИгорь АкинфеевПФК ЦСКАРоторРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала