https://ria.ru/20251123/futbol-2056871431.html
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок
Аргентинский футбольный клуб "Ланус" в серии пенальти победил бразильский "Атлетико Минейро" и завоевал Южноамериканский кубок. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T01:59:00+03:00
2025-11-23T01:59:00+03:00
2025-11-23T02:09:00+03:00
футбол
спорт
асунсьон
аргентина
халк
хорхе сампаоли
ланус
атлетико минейро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251122/montenegro-2056732121.html
асунсьон
аргентина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, асунсьон, аргентина, халк, хорхе сампаоли, ланус, атлетико минейро, зенит
Футбол, Спорт, Асунсьон, Аргентина, Халк, Хорхе Сампаоли, Ланус, Атлетико Минейро, Зенит
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок
"Ланус" обыграл "Атлетико Минейро" и стал победителем Южноамериканского кубка