Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок
Футбол
 
01:59 23.11.2025 (обновлено: 02:09 23.11.2025)
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок
Аргентинский футбольный клуб "Ланус" в серии пенальти победил бразильский "Атлетико Минейро" и завоевал Южноамериканский кубок. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
асунсьон
аргентина
спорт, асунсьон, аргентина, халк, хорхе сампаоли, ланус, атлетико минейро, зенит
Футбол, Спорт, Асунсьон, Аргентина, Халк, Хорхе Сампаоли, Ланус, Атлетико Минейро, Зенит
Аргентинский "Ланус" не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок

"Ланус" обыграл "Атлетико Минейро" и стал победителем Южноамериканского кубка

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Ланус" в серии пенальти победил бразильский "Атлетико Минейро" и завоевал Южноамериканский кубок.
Основное и дополнительное время встречи в Асунсьоне завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Лануса" - 5:4. В составе проигравших весь матч на поле провел экс-нападающий петербургского "Зенита" Халк, он не реализовал свою попытку в послематчевой серии.
"Атлетико Минейро" ни разу не выигрывал Южноамериканский кубок, однако становился победителем Кубка Либертадорес в 2013-м, а также побеждал в Рекопе - матче между победителями двух континентальных турниров. "Ланус" становился победителем Южноамериканского кубка в 2013-м.
Тренер "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли стал третьим специалистом, который дважды принимал участие в финале соревнования. Экс-наставник сборной Аргентины выигрывал турнир в 2011 году с "Универсидад де Чили".
Южноамериканский кубок является вторым по значимости континентальным клубным турниром. Его победитель получает право участия в Кубке Либертадорес.
