Форум "Я выбираю ЮИД" объединил участников из 89 регионов России
17:05 23.11.2025 (обновлено: 17:06 23.11.2025)
Форум "Я выбираю ЮИД" объединил участников из 89 регионов России
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" стартовал в Москве, он собрал представителей 89 регионов России, сообщает Госавтоинспекция МВД России. РИА Новости, 23.11.2025
россия, москва
Россия, Москва
Форум "Я выбираю ЮИД" объединил участников из 89 регионов России

В Москве начал работу всероссийский форум "Я выбираю ЮИД"

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииФорум "Я выбираю ЮИД"
Форум Я выбираю ЮИД - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Форум "Я выбираю ЮИД"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" стартовал в Москве, он собрал представителей 89 регионов России, сообщает Госавтоинспекция МВД России.
В двухдневном событии принимают участие активисты отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Делегаты подведут итоги работы движения ЮИД в этом году и обсудят план развития движения в следующем.
"Благодаря федеральному проекту “Безопасность дорожного движения” сначала национального проекта “Безопасные качественные дороги”, а теперь и нацпроекта “Инфраструктура для жизни” участники ЮИД имеют возможность поделиться опытом и новыми идеями, высказать предложения о том, что необходимо сделать для повышения безопасности на дорогах", – приводят в Госавтоинспекции МВД России слова заместителя руководителя Олега Понарьина.
Он напомнил, что в следующем году служба отмечает 90-летний юбилей, и это важно учесть в работе движения.
Деловая часть форума включает разноформатные мероприятия, задача части из них – презентовать недавно разработанную концепцию развития движения ЮИД на ближайшие пять лет. Также цель форума – обменяться наработанными практиками обучения детей и подростков навыкам дорожного движения.
В рамках мероприятия запланированы лекции и мастер-классы, а также программа для руководителей подразделений пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции из всех российских регионов. Для них организуют информационные и дискуссионные встречи, на которых они поделятся наработанным опытом и узнают о новых формах и методах работы.
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" завершится 24 ноября церемонией закрытия и награждением самых активных участников.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Россия Москва
 
 
