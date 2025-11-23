Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора
15:16 23.11.2025 (обновлено: 16:11 23.11.2025)
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора - РИА Новости, 23.11.2025
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, турция, украина, юар, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, большая двадцатка
В мире, Турция, Украина, ЮАР, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Большая двадцатка
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора

Эрдоган хочет попросить Путина возобновить работу зернового коридора

© Getty Images / AnadoluПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на саммите G20 в Южно-Африканской Республике
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на саммите G20 в Южно-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на саммите G20 в Южно-Африканской Республике
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине.
"Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора", и что мы можем сделать для завершения этого конфликта", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в G20 в ЮАР.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на саммите G20 в Южно-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
15:04
По его словам, инициативы по созданию зернового коридора были направлены на то, чтобы открыть путь к миру.
"Мы хотели, чтобы через этот коридор можно было добраться как до Европы, так и до Африки. К сожалению, нам удалось достичь этого только до определенной степени, но затем процесс не продолжился", -сказал Эрдоган.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эрдоган хочет созвониться с Трампом после разговора с Путиным
15:14
 
В мире Турция Украина ЮАР Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Большая двадцатка
 
 
