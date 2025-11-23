Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР
14:25 23.11.2025 (обновлено: 14:32 23.11.2025)
В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР
В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР - РИА Новости, 23.11.2025
В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что для прекращения конфликта на Украине и достижения мира необходимо... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, турция, украина, юар, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон, большая двадцатка
В мире, Турция, Украина, ЮАР, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, Большая двадцатка
В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР

Эрдоган призвал Макрона использовать все возможности дипломатии по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в ЮАР
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в ЮАР
© Фото представлено канцелярией Эрдогана
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в ЮАР
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что для прекращения конфликта на Украине и достижения мира необходимо использовать все возможности дипломатии.
Эрдоган провел встречу с Макроном в ЮАР, где он находится для участия в саммите лидеров G20. На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.
«
"Наш президент отметил важность сохранения перемирия в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион, а также подчеркнул, что формула прочного мира заключается в двухгосударственном решении и что Турция прилагает все усилия для его достижения. Президент Эрдоган заявил, что для прекращения войны между Украиной и Россией на основе справедливого и прочного мира необходимо использовать все возможности дипломатии, и что Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы воюющие стороны встретились на основе мирных переговоров", - сообщила канцелярия.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
14 октября, 12:37
 
