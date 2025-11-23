Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II - РИА Новости, 23.11.2025
00:17 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II - РИА Новости, 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
Письма, связанные с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, содержат утверждения о том, что среди его клиентов была покойная... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T00:17:00+03:00
2025-11-23T00:17:00+03:00
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II

Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги королеве Великобритании Елизавете II

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Письма, связанные с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, содержат утверждения о том, что среди его клиентов была покойная королева Великобритании Елизавета II, которой он якобы предоставлял финансовые услуги, сообщает газета Daily Express со ссылкой на опубликованные электронные письма по делу Эпштейна.
"В недавно опубликованных электронных письмах по делу Эпштейна утверждается, что покойная королева Елизавета II была одним из "клиентов" Джеффри Эпштейна", - пишет издание.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна
21 ноября, 22:41
По информации издания, в одном из около 23 тысяч документов по делу Эпштейна, опубликованных конгрессом США на прошлой неделе, говорится, что лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман заявил о сложившемся у него "впечатлении, что в число клиентов Эпштейна входит королева Англии".
Как поясняет газета, в документах приводятся утверждения Гелл-Мана о том, что Эпштейн предоставлял финансовые услуги покойной королеве. Издание отмечает, что в своей книге 1994 года сам ученый признавал, что получал финансовую поддержку от Эпштейна. В 2003 году он участвовал в составлении сборника поздравлений для финансиста, а в 2011 году, как утверждается, был на мероприятии на частном острове Эпштейна. Также его имя значилось в книге с адресами близких знакомых Эпштейна. Гелл-Ман скончался в 2019 году.
Как пишет газета, в документах также говорится, что брат нынешнего короля Великобритании Карла III Эндрю, позднее лишенный им титула принца, приглашал Эпштейна, а также его сообщницу Гислейн Максвелл на день рождения Елизаветы II в 2000 году в Виндзорский замок.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Times: брат Карла III проигнорировал вызов в конгресс США по делу Эпштейна
21 ноября, 11:26
В Букингемском дворце отказались комментировать сообщение газеты.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Белый дом оказывал давление на сенат по делу Эпштейна, пишут СМИ
20 ноября, 10:44
 
Заголовок открываемого материала