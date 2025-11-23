СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II

По информации издания, в одном из около 23 тысяч документов по делу Эпштейна, опубликованных конгрессом США на прошлой неделе, говорится, что лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман заявил о сложившемся у него "впечатлении, что в число клиентов Эпштейна входит королева Англии".

Как поясняет газета, в документах приводятся утверждения Гелл-Мана о том, что Эпштейн предоставлял финансовые услуги покойной королеве. Издание отмечает, что в своей книге 1994 года сам ученый признавал, что получал финансовую поддержку от Эпштейна. В 2003 году он участвовал в составлении сборника поздравлений для финансиста, а в 2011 году, как утверждается, был на мероприятии на частном острове Эпштейна. Также его имя значилось в книге с адресами близких знакомых Эпштейна. Гелл-Ман скончался в 2019 году.