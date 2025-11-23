Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры - РИА Новости, 23.11.2025
17:22 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/elektroshokery-2056959154.html
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры - РИА Новости, 23.11.2025
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:22:00+03:00
2025-11-23T17:22:00+03:00
россия
мигранты
лдпр
госдума рф
россия
россия, мигранты, лдпр, госдума рф
Россия, Мигранты, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры

В ГД внесли проект о запрете на покупку мигрантами электрошокеров и пневматики

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить запрет на приобретение иностранными гражданами на территории России электрошокеров, газовых баллончиков и пневматики, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 14 закона "Об оружии".
«
"Законопроектом предлагается установить запрет на приобретение иностранными гражданами механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, пневматического оружия", - сказано в пояснительной записке.
Согласно документу, в настоящее время иностранные граждане имеют право приобретать на территории РФ соответствующие устройства без получения лицензии. Однако в отношении россиян действует норма, в соответствии с которой они могут приобрести такие устройства только с 18 лет. Парламентарии считают, что указанный правовой пробел создает неравные условия для различных категорий лиц, находящихся на территории страны, и ослабляет контроль за оборотом потенциально опасных изделий.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с января по май 2025 года число преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и превысило 18,8 тысячи, составив 5% от общего объема преступлений, фигурантами дел стали почти 12,5 тысячи мигрантов. Парламентарии подчеркивают, что иностранными гражданами при совершении противоправных деяний часто используются механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники, пневматическое оружие, что обуславливается их легкой доступностью и отсутствием даже минимальных требований к иностранному гражданину для их приобретения.
По мнению авторов инициативы, введение данного запрета позволит повысить ответственность иностранных граждан за незаконное приобретение и применение указанных предметов. В документе добавляется, что предлагаемые ограничения являются последовательными и продиктованы соображениями национальной безопасности, а также необходимостью защиты прав граждан РФ.
