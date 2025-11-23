ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с января по май 2025 года число преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и превысило 18,8 тысячи, составив 5% от общего объема преступлений, фигурантами дел стали почти 12,5 тысячи мигрантов. Парламентарии подчеркивают, что иностранными гражданами при совершении противоправных деяний часто используются механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники, пневматическое оружие, что обуславливается их легкой доступностью и отсутствием даже минимальных требований к иностранному гражданину для их приобретения.