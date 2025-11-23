https://ria.ru/20251123/dtp-2056886111.html
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на полтора километра, сообщает столичный... РИА Новости, 23.11.2025
москва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
Новости
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин
На внешней стороне 19-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин