07:13 23.11.2025
В Приангарье в ДТП с грузовиком пострадали три человека
© ГУ МВД по Иркутской областиСтолкновение грузовика с легковым автомобилем в Приангарье
Столкновение грузовика с легковым автомобилем в Приангарье.
ИРКУТСК, 23 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы после столкновения иномарки с большегрузом на трассе в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На 155-м километре федеральной автодороги Р‑258 "Байкал" столкнулись иномарка и большегруз. Предварительно, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, наехал на ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania R440.
"В результате происшествия водитель и двое пассажиров кроссовера были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.
