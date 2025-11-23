https://ria.ru/20251123/dtp-2056885005.html
В Приангарье в ДТП с грузовиком пострадали три человека
Три человека получили травмы после столкновения иномарки с большегрузом на трассе в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 23.11.2025
иркутская область
ИРКУТСК, 23 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы после столкновения иномарки с большегрузом на трассе в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На 155-м километре федеральной автодороги Р‑258 "Байкал" столкнулись иномарка и большегруз. Предварительно, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, наехал на ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania R440.
"В результате происшествия водитель и двое пассажиров кроссовера были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.