"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА
"Денвер Наггетс" на своем паркете уступил "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" на своем паркете уступил "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере
, завершилась со счетом 128:123 (30:35, 31:30, 30:27, 37:31) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Рассел Уэстбрук (21 очко, 11 передач) и Деннис Шрёдер (21). У "Денвера" самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич (44 очка, 13 подборов).
"Денвер" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 12 побед при 4 поражениях. "Сакраменто" (4 победы, 13 поражений) прервал серию из восьми поражений и располагается на предпоследнем, 14-м месте.
Результаты других матчей:
"Орландо Мэджик" - "Нью-Йорк Никс" - 133:121;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Атланта Хокс" - 98:115;
"Милуоки Бакс" - "Детройт Пистонс" - 116:129;
"Чикаго Буллз" - "Вашингтон Уизардс" - 121:120;
"Даллас Маверикс" - "Мемфис Гриззлис" - 96:102.
