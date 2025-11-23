Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА
Баскетбол
 
09:16 23.11.2025
"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА
"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА
"Денвер Наггетс" на своем паркете уступил "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
денвер, спорт
Баскетбол, Денвер, Спорт
"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА

"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича

© пресс-служба клуба "Денвер Наггетс"Баскетболисты "Денвер Наггетс" в матче НБА
Баскетболисты Денвер Наггетс в матче НБА - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© пресс-служба клуба "Денвер Наггетс"
Баскетболисты "Денвер Наггетс" в матче НБА. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" на своем паркете уступил "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 128:123 (30:35, 31:30, 30:27, 37:31) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Рассел Уэстбрук (21 очко, 11 передач) и Деннис Шрёдер (21). У "Денвера" самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич (44 очка, 13 подборов).
"Денвер" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 12 побед при 4 поражениях. "Сакраменто" (4 победы, 13 поражений) прервал серию из восьми поражений и располагается на предпоследнем, 14-м месте.
Результаты других матчей:
"Орландо Мэджик" - "Нью-Йорк Никс" - 133:121;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Атланта Хокс" - 98:115;
"Милуоки Бакс" - "Детройт Пистонс" - 116:129;
"Чикаго Буллз" - "Вашингтон Уизардс" - 121:120;
"Даллас Маверикс" - "Мемфис Гриззлис" - 96:102.
