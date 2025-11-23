В Великобритании продали часы с "Титаника" за рекордные 3 миллиона фунтов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Золотые часы магната Исидора Штрауса, погибшего при крушении парохода "Титаник", ушли с молотка за рекордные три миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона долларов США), сообщил аукционный дом Henry Aldridge & Son.

"Еще один мировой рекорд в продаже значимых вещей, связанных с "Титаником", - 1,78 миллиона фунтов за часы (Исидора - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Instagram*.

Согласно сообщению телеканала Sky News, золотые карманные часы Jules Jurgensen были найдены у одного из пассажиров первого класса "Титаника" Исидора Штрауса. Как отмечается в публикации, после катастрофы часы вместе с другими личными вещами Штрауса были переданы его семье. Родственники выставили часы на продажу впервые.

История гибели пары Штраусов была запечатлена в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник", в сцене, где пожилая пара, обнявшись, лежит в постели, когда их каюту начинает заполнять вода. В основу этой сцены легли воспоминания выживших, рассказавших, что Исидор Штраус отказывался сесть в шлюпку, пока женщины и дети оставались на борту, а его жена, Ида Штраус, заявила, что не оставит мужа. Выжившие видели Штраусов, держащихся за руки, на борту "Титаника", когда он уходил под воду.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что золотые карманные часы капитана Артура Генри Рострона, взявшего на борт своего судна пассажиров "Титаника", были проданы на аукционе за 1,96 миллиона долларов.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.