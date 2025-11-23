https://ria.ru/20251123/deklaratsiya-2056919311.html
Страны G20 выступили за расширение доступа к финансовым услугам
Страны G20 выступили за расширение доступа к финансовым услугам - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 выступили за расширение доступа к финансовым услугам
Страны G20 подтвердили приверженность расширению доступа к финансовым услугам, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:43:00+03:00
2025-11-23T13:43:00+03:00
2025-11-23T13:43:00+03:00
в мире
йоханнесбург
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251123/deklaratsiya-2056919007.html
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, Большая двадцатка
Страны G20 выступили за расширение доступа к финансовым услугам
Страны G20 в декларации выступили за расширение доступа к финансовым услугам
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Страны G20 подтвердили приверженность расширению доступа к финансовым услугам, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте
Кремля.
"Мы вновь подтверждаем приверженность расширению доступа к финансовым услугам и обязуемся содействовать более широкому использованию финансовых услуг в сфере платежей, сбережений, кредитования, страхования и денежных переводов таким образом, чтобы поддерживать защиту потребителей и укреплять доверие", - говорится в тексте документа.
Также страны Группы отмечают призыв активизировать усилия по сокращению разрыва в финансировании микро-, малых и средних предприятий (ММСП -ред.), отраженные в Плане действий Глобального партнерства за финансовую доступность (GPFI) по финансированию ММСП.