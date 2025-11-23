https://ria.ru/20251123/cska-2056917171.html
В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина
В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина
Защитник ЦСКА Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной кости в матче чемпионата России по футболу с московским "Спартаком", а его одноклубник Матвей... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, матвей лукин, данил круговой, спартак москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина
Футболист ЦСКА Круговой получил ушиб в матче со "Спартаком", у Лукина сотрясение